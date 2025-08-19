Nominati i nuovi dirigenti scolastici: Teresa Barresi all’I.C. Schiaparelli e Francesco Lannino all’I.C. di Valdengo

Il 10 settembre inizia la scuola e fervono i preparativi in vista del nuovo anno.
Oggi 19 agosto, sono stati ufficialmente nominati i nuovi dirigenti scolastici a seguito del concorso nazionale per il reclutamento, indetto con il Decreto Dipartimentale n. 2788 del 18 dicembre 2023.
Il conferimento degli incarichi avrà decorrenza dal 1° settembre 2025, data in cui i vincitori assumeranno le loro funzioni nelle istituzioni scolastiche assegnate.
Per quanto riguarda la provincia di Biella, è stata nominata preside dell' Istituto Comprensivo “E. Schiaparelli” di Occhieppo Inferiore Teresa Barresi, mentre assumerà la dirigenza dell'Istituto comprensivo di Valdengo Francesco Lannino.
Rimangono scoperte le sedi dei comprensivi di Brusnengo e di Cavaglià.