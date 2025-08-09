Cavaglià, presente anche la Croce Rossa alla Festa dei Giovani

Grazie alla consueta e fattiva collaborazione tra il comitato di Cavaglià e la Festa dei Giovani anche quest'anno la Croce Rossa dell'assistenza sanitaria durante tutte le serate della festa. Saranno impiegate diverse squadre sia in ambulanza che a piedi per garantire la sicurezza dei partecipanti.

Inoltre, grazie alla disponibilità degli organizzatori della Festa dei Giovani, nelle serate di sabato 9 e martedì 13 agosto, a partire dalle 19, verrà allestito un punto informativo in cui sarà possibile incontrare i volontari e scoprire le attività della Croce Rossa ed in particolare del Comitato di Cavaglià.

Sarà un’occasione per conoscere da vicino i valori e le iniziative della CRI, ricevere informazioni sul prossimo corso d’accesso per nuovi volontari e dialogare direttamente con chi ogni giorno si impegna al servizio della comunità.