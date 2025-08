Coggiola, processione al Santuario del Cavallero: molti fedeli in Valsessera (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Buon numero di visitatori in alta Valsessera per la serie di eventi realizzati oggi, 3 agosto, al Santuario del Cavallero. In campo molte realtà della zona: Alpini di Coggiola, la Corale Cesare Rinaldo, l’associazione “La Zattera” e gli Amici del Cavallero. Oltre alle visite guidate e alle attività rivolte ai più piccoli, ha avuto luogo anche un pic-nic condiviso. Il pomeriggio, invece, è stato dedicato alla spiritualità con la tradizionale processione verso il Santuario, dove si è celebrata la Santa Messa. Presenti moltissimi fedeli.