Mongrando, furto in abitazione: spariti vestiti da casa lasciata incustodita da due mesi

Un furto è stato segnalato nella giornata di ieri mercoledì 30 luglio in via Martiri della Libertà, dove un uomo, cittadino straniero nato nel 1982, ha denunciato ai Carabinieri la scomparsa di alcuni effetti personali dalla propria abitazione.

Secondo quanto riferito dal richiedente, che ha dichiarato di essere assente da casa da oltre due mesi, ignoti si sarebbero introdotti all’interno dell’appartamento forzando una finestra già danneggiata in precedenza. Il bottino sarebbe composto, a suo dire, da vestiti e capi di abbigliamento.

I militari dell’Arma hanno effettuato un sopralluogo per verificare quanto denunciato, prendendo atto dello stato dell’immobile e dell’infisso rotto. Al momento, non sono stati riscontrati altri segni evidenti di effrazione, ma le indagini proseguono per chiarire le circostanze del furto e accertare eventuali responsabilità.