Biella Chiavazza, fermato il rapinatore del bancomat

È stato fermato, nella giornata di ieri 30 luglio, il rapinatore che qualche giorno fa aveva minacciato un uomo presso lo sportello bancomat di Banca Sella di via XXV Aprile.

Il responsabile è un giovane diciottenne che, travisato e armato di una pistola, che successivamente si rivelerà una scacciacani, aveva rapinato un uomo intento a prevelare del denaro allo sportello. Dall’analisi delle immagini dei sistemi di sorveglianza della banca e di altri esercizi commerciali è emerso che l’autore del reato indossava leggings neri, felpa scura con cappuccio.

Le indagini, condotte con meticolosità dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Biella, hanno permesso di individuare un sospettato le cui caratteristiche fisiche coincidevano con quelle riprese dalle telecamere e con le dichiarazioni rese dai pochi testimoni. Tuttavia, al momento del controllo, il giovane appariva totalmente diverso: vestito in modo elegante con giacca e cravatta. L’intuito degli investigatori, però, non si è fermato alle apparenze. Una perquisizione presso l’abitazione del ragazzo ha, infatti, confermato i sospetti: sono stati rinvenuti, nascosti in un sacchetto della spazzatura, un paio di leggings ridotto a brandelli.

Alla luce del materiale ritrovato il soggetto non ha potuto far altro che indicare ai poliziotti il luogo dove aveva occultato la pistola a salve con le relative cartucce, che, peraltro, sono risultate coincidenti con quelle ritrovate a terra dagli investigatori nelle adiacenze dello sportello bancomat dove era avvenuta la rapina.

L’uomo veniva condotto in Questura dove veniva posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.