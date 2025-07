Lessona Summer Festival: Ivan Cattaneo ospite speciale per una serata Anni '80

Grande attesa a Lessona per l’inizio del weekend conclusivo del Lessona Summer Festival, uno degli eventi più amati dell’estate biellese. Questa sera, venerdì 18 luglio, i riflettori si accendono sull’ospite speciale Ivan Cattaneo, protagonista di una serata dedicata agli Anni ’80

L’appuntamento è per le 21:30 all’Area Eventi, in via per Masserano, dove, insieme a Gazebo, altra icona del decennio, Cattaneo farà rivivere le sonorità che hanno fatto la storia della musica italiana: “Vi aspetto al Lessona Summer Festival”, ha dichiarato l’artista in un video postato sui social. “Gli anni ’80 stanno tornando? Non sono mai andati via! Vi aspetto numerosi e felici, per una serata all’insegna della musica”. A seguire Dance anni'90.

Il festival, ha allargato gli orizzonti, puntato su una formula capace di coinvolgere un pubblico trasversale, dai più giovani alle famiglie, coinvolgendo icone e suonando i grandi successi, a partire dagli anni '70.

Dopo la serata revival di oggi, l’evento proseguirà domenica con l’attesissimo omaggio agli Anni ’90: sul palco salirà Mauro Repetto, co-fondatore degli 883, per un finale col botto.