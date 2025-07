Dal Nord Ovest - Schianto mortale sulla strada, perde la vita un centauro

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di sabato lungo la strada provinciale 39, nei pressi di Sovazza. Un motociclista ha perso la vita in seguito a un violento scontro con un furgone.

Secondo quanto reso noto dai soccorritori del 118, intervenuti tempestivamente sul posto, l’urto è stato talmente violento da non lasciare scampo al centauro. Nonostante i tentativi disperati di rianimazione da parte dell’équipe medica, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Le dinamiche dell’accaduto sono al momento al centro degli accertamenti da parte delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per chiarire le cause esatte della tragedia.