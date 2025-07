Furto a Candelo, ladri entrano dalla finestra

Amara scoperta al ritorno a casa: nella notte fra ieri e oggi, a mezzanotte circa, dei ladri si sono intrufolati all’interno di un’abitazione di Candelo, passando da una finestra lasciata socchiusa. Secondo le testimonianze i malviventi, approfittando dell’assenza dei proprietari, avrebbero messo a soqquadro due camere da letto, rovistando in cerca di denaro e oggetti di valore.

Al momento non è ancora possibile effettuare una stima precisa dei beni sottratti. I residenti hanno annunciato l’intenzione di sporgere denuncia. Durante il sopralluogo da parte delle Forze dell’Ordine, non sono stati individuati ulteriori elementi utili, ma le indagini sono in corso.