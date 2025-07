Dal Nord Ovest - Grave incidente, 74enne finisce contro un muro

Paura nella mattinata di giovedì 10 luglio a Boca, dove una donna di 74 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale. Stando alle prime ricostruzioni, l’anziana avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare, andando a schiantarsi contro un muro. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto è giunto il personale del 118, che dopo le prime cure ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. La donna è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Maggiore della Carità di Novara, dove è attualmente ricoverata. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.