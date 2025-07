Non ce l'ha fatta l'81enne che, nei giorni scorsi, è stato vittima di un incidente in un'azienda agricola a Lusernetta. L'uomo è stato investito da due rotoballe di fieno all'interno di un fienile.

Trasportato in elisoccorso al Cto non è sopravvissuto al politrauma subito e all'emorragia provocata. Sul posto anche i Carabinieri di Cavour per accertare le dinamiche dell'accaduto.