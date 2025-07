Dal Nord Ovest – Tromba d'aria nel vicino Vercellese, colpita un'abitazione con officina

Nella serata di ieri, 7 luglio, dopo le 20.30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Santhià sono arrivati a Cigliano a seguito di una tromba d'aria che ha colpito una abitazione con annessa officina. Una volta sul posto, la squadra si è subito adoperata per la messa in sicurezza di tutta l' area coinvolta. Non ci sono feriti da segnalare. Presenti anche il sindaco e il personale della Protezione Civile.