6ª Commissione a Biella su Alpini, museo e funivia

È stata convocata per giovedì 17 luglio alle ore 18 la 6ª Commissione Consiliare del Comune di Biella, che si riunirà presso la sala riunioni al 4° piano di Palazzo Pella in via Tripoli.

All’ordine del giorno, temi centrali per lo sviluppo culturale e turistico della città, a partire da una riflessione sull’impatto positivo dell’Adunata Nazionale degli Alpini 2025 ma non solo.

Tra i punti in discussione anche l’aggiornamento sulla gestione e gli obiettivi del Museo del Territorio, cuore culturale di Biella, e un focus sulla funivia, con un’analisi sulla sua gestione attuale e le prospettive di sviluppo, anche in chiave turistica e ambientale.

La seduta si concluderà con l’eventuale discussione di ulteriori argomenti inseriti alla voce "varie ed eventuali".