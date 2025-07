Dal Nord Ovest - Sparatoria nella notte a Grugliasco: 31enne ferito al volto

Ore di apprensione e panico questa notte a Grugliasco per una sparatoria avvenuta poco prima della mezzanotte di ieri, giovedì 3 luglio. Gli spari sono stati sentiti da alcuni testimoni nella zona di via Olevano, all'incrocio con Corso Martin Luther King.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. In loco è giunta anche un'ambulanza con a bordo l'equipe medico sanitario del 118. Ferito gravemente al volto un 31enne, di cui non sono state rese note le generalità, trasportato in codice rosso alle Molinette.

Molte le forze dell'ordine impegnate da ieri sera sul luogo della sparatoria. La strada è stata chiusa per permettere di effettuare i rilievi del caso. Indagano i carabinieri.