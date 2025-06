Guerre e crisi climatiche, se ne parla a Valdilana con l'incontro “Residui Resistenti”

Residui Resistenti! Il mondo tra guerre e crisi climatiche: dalla cultura dello scarto alla scelta di un futuro da abitare. Questo il titolo dell'incontro in programma sabato 5 luglio, dalle 17, al Pala Giletti di Ponzone, nel comune di Valdilana. Torna per il terzo anno consecutivo la Giornata della Comunità, un momento unico di incontro e riflessione sui temi della sostenibilità ambientale, dei cambiamenti sociali e della trasformazione personale come chiave per costruire un futuro migliore.



Alla tavola rotonda saranno presenti ospiti speciali con temi di stretta attualità: Giovanni Diffidenti, fotogiornalista – "Beati i Poveri? Guerre, disastri naturali e immagini dal mondo"; Lucia Acquadro e Marco Pozzo – "A scuola nel Deserto. Mauritania: difficoltà e opportunità"; Paola Russo (Coop. Mani Tese) – "Dal capo al mondo: il vero costo di ciò che indossiamo". Al termine, l’artista Paolo Bellon presenterà l'installazione “Aspettando la Venere”, un’opera partecipata e inclusiva aperta a chiunque voglia contribuire. Seguirà la premiazione dei ragazzi dei Centri estivi e, dalle 19, un viaggio nel mondo dei sapori con assaggi e scambi di piatti e culture dalle comunità ospiti. Poi, dalle 20.30 musica a ritmo di Bossa nova, Latin Jazz e musiche latinoamericane con il duo Tan Kalakatan. L'evento è gratuito e aperto a tutti.