Città Studi, al via iscrizioni per corso e aggiornamento SAB

In un panorama normativo in continua evoluzione, operare nel settore della ristorazione e del commercio alimentare richiede non solo passione, ma anche competenze specifiche e una solida conoscenza delle leggi in vigore.

Per rispondere a questa esigenza, Città Studi Biella, in collaborazione con Sita Academy, attiverà il corso di Somministrazione Alimenti e Bevande (S.A.B), un’opportunità formativa indispensabile per chi desidera avviare o gestire un'attività nel comparto food & beverage. Rivolto a futuri imprenditori del settore alimentare, il corso aiuta a sviluppare competenze gestionali e organizzative per esercizi come bar, ristoranti, pizzerie e supermercati, fast food e altri esercizi commerciali.

Il corso, della durata complessiva di 100 ore, prenderà il via a settembre e offrirà una preparazione completa sia dal punto di vista teorico che pratico. Durante le lezioni, verranno trattate le normative igienico-sanitarie che sono indispensabili per garantire la sicurezza alimentare, nonché i principi fondamentali della legislazione fiscale e della contabilità, essenziali per una gestione aziendale corretta ed efficiente. Una parte del programma sarà inoltre dedicata alle strategie di marketing, per consentire ai futuri imprenditori promuovere in modo efficace le proprie attività e attrarre nuova clientela.

Particolare attenzione sarà riservata anche alle tematiche legate alla gestione del personale, come contratti, orario di lavoro, ferie e tutele per i lavoratori. Al termine del corso i partecipanti sosterranno un esame finale presso la Camera di Commercio competente. Solo in caso di esito positivo verrà rilasciato l’attestato di idoneità, valido su tutto il territorio nazionale: un vero e proprio passaporto professionale per entrare nel mondo della somministrazione alimentare. A completamento del percorso formativo, la normativa prevede, ogni tre anni, un aggiornamento obbligatorio della durata di 16 ore che consente anche ai professionisti di rimanere aggiornati sulle ultime novità legislative e con le evoluzioni del mercato.

Il prossimo corso di aggiornamento si svolgerà a metà settembre. Per maggiori informazioni e per procedere con le iscrizioni, è possibile contattare Città Studi Biella ai numeri 015-855 11 11/22, inviare un'email a formazione.sicurezza@cittastudi.org e consultate il sito www.cittastudi.org.