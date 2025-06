Dal Nord Ovest - Viaggiava con 2 chili di cocaina sull'A4, in manette un uomo

Un controllo di routine sull'A4, all’altezza dello svincolo di Novara Est, ha portato a un sorprendente arresto. Gli agenti della Polizia stradale hanno fermato un’Audi A6 che procedeva sbandando in direzione Torino.

Il conducente, un uomo residente a Torino, ha giustificato la sua guida irregolare dicendo di essere stanco. Tuttavia, la sua spiegazione non ha convinto gli agenti, che hanno deciso di approfondire il controllo.

Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno trovato un congegno artigianale sotto i sedili anteriori, con due botole abilmente camuffate. All’interno di una di esse, è stato rinvenuto un involucro contenente 2 chili di cocaina, nascosti con cura e destinati al mercato illecito.

Nonostante l’uomo non fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, le evidenze raccolte hanno portato all’arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio. La cocaina è stata sequestrata e l'uomo è stato posto in manette, in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini.