OsservaBiella 2025: uno sguardo profondo sull’inclusione delle persone con disabilità nel Biellese FOTO

“Inclusione e diritti delle persone con disabilità: opportunità, sfide e prospettive per il territorio biellese”, è questo il tema de l'Approfondimento annuale 2025 di OsservaBiella – Osservatorio territoriale del Biellese.

Quante sono le persone con disabilità nella provincia di Biella? Quali sfide affrontano quotidianamente e quali servizi il territorio mette loro a disposizione? A queste e altre domande cerca di rispondere il report, curato da Franca Maino ed Eleonora Rossero di Percorsi di Secondo Welfare, con la collaborazione di Sara Diritti (coordinatrice del progetto per la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella), è stato presentato lunedì 16 giugno davanti a una platea attenta e partecipata composta da operatori sociali, famiglie e insegnanti.

Il documento si inserisce in un momento storico di profonde trasformazioni normative, a livello sia nazionale che internazionale. A testimoniarlo, l’adozione della Carta di Solfagnano nel corso del recente G7 Inclusione e Disabilità (ottobre 2024), che segna un ulteriore passo verso una piena attuazione della riforma italiana sulla disabilità. Da qui l’importanza di mettere a fuoco anche le specificità locali: risorse disponibili, criticità ancora presenti e traiettorie possibili per il futuro.

Dopo i saluti istituzionali di Michele Colombo (Presidente Fondazione CR Biella), Emanuele Ramella Pralungo (Presidente della Provincia) e Emanuela Verzella (Consigliere Regione Piemonte), il convegno è entrato nel vivo con la presentazione dell’analisi curata da Maino e Rossero. Un momento particolarmente toccante è stato quello della testimonianza di Elisa Carirolo e Alessio De Bernardi, due giovani con disabilità coinvolti nei progetti VIVA e ViviBiellese, che hanno raccontato le loro esperienze personali.

La discussione è poi proseguita con una tavola rotonda moderata da Marta Maglioli (Fondazione CR Biella) e arricchita dagli interventi di Agostino Giampietro (Ufficio Scolastico Provinciale), Francesco Garzetti (Cissabo), Daniela Oioli (Angsa Biella) e Andrea Quaregna, Segretario Generale della Fondazione, che ha offerto una sintesi dei punti emersi, collegandoli con gli obiettivi della coprogettazione avviata lo scorso 11 giugno.

Non è mancata una prospettiva esterna, grazie all’intervento di Vittorio Bracco, Direttore Generale della Fondazione Carispezia, che ha condiviso l’esperienza maturata in Liguria sul fronte della disabilità, in collaborazione con la Fondazione AUT AUT, rappresentata dal Presidente Paolo Cornaglia Ferraris.

A chiudere l’incontro, la presentazione della nuova coprogettazione promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che punta a unire pubblico e privato sociale in un percorso condiviso per rendere il territorio sempre più inclusivo.

L’Approfondimento 2025 si compone di sei capitoli, che per ciascun tema presentano un inquadramento generale con riferimento alle normative, all’evoluzione degli orientamenti e alle tendenze osservate a livello internazionale e nazionale, per poi approfondire nel contesto della provincia di Biella gli interventi erogati dall’ente pubblico (in particolare Azienda Sanitaria e Consorzi socio-assistenziali) e dal Terzo Settore (Capitolo 1), con riferimento specifico ai minori (dentro e fuori il contesto scolastico: Capitolo 2) e agli adulti (Capitolo 3).

Il Capitolo 4 approfondisce il tema, emerso come di particolare interesse, dei servizi e delle opportunità rivolte alle persone con disturbi dello spettro autistico, presentando – ove disponibili - dati specifici su questa fascia di popolazione. Ciascun capitolo si conclude offrendo una sintesi delle criticità/esigenze e delle eventuali proposte degli stakeholder coinvolti all’interno dell’indagine.

Il Capitolo 5 presenta ulteriori iniziative sulle quali il territorio ha investito e sta investendo, come l’area dello sport e il “dopo di noi”, presentando le voci degli attori locali, tra cui quella delle associazioni di familiari; infine, il Capitolo 6 sintetizza possibili proposte per promuovere i diritti delle persone con disabilità e per rafforzare l’inclusione nel Biellese.

“La disabilità è una realtà complessa che richiede un approccio inclusivo e rispettoso dei diritti delle persone disabili, riconosciute come componenti rilevanti della società. Si tratta di un gruppo molto variegato per età e tipologia di disabilità, che però non può essere ignorato – conclude il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Michele Colombo – Scopo di questo Approfondimento di OsservaBiella è mettere a disposizione dati e prospettive di indagine per immaginare nuove progettualità e approcci trasversali al mondo della disabilità che coinvolge numerosi altri aspetti importanti del tessuto sociale, quali per esempio l’accessibilità, l’assistenza sanitaria e sociale, la formazione e l’inclusione lavorativa. Un lavoro importante e approfondito che siamo certi sarà spunto per sviluppi futuri”.