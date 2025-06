Bombardamento siti nucleari iraniani, i primi esiti dei monitoraggi di Arpa Piemonte

“In relazione agli eventi bellici che hanno coinvolto i siti nucleari iraniani ed al conseguente possibile rilascio di radiattività nell'ambiente, Arpa Piemonte ha intensificato, a titolo precauzionale, le attività di monitoraggio ambientale della radioattività nel particolato atmosferico, incrementando la sensibilità delle misure presso la stazione di Ivrea”. Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito web.

E aggiunge: “I risultati delle analisi ad elevata sensibilità sulla radioattività atmosferica (sensibilità di 10-5 Bq/m3 -Becquerel per metro cubo- per gran parte dei radionuclidi, un valore inferiore di almeno un ordine di grandezza rispetto alle analisi di routine), sono risultati nella norma. Tale monitoraggio ad elevata sensibilità continuerà per tutta la settimana”.