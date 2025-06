Biella, due nuovi commissari di Polizia in servizio alla Questura

Dal 16 giugno alla Questura di Biella sono stati assegnati due giovani funzionari che hanno concluso il 113° Corso per Funzionari della Polizia di Stato, svoltosi nell’anno 2024/25 presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma. Durante il periodo formativo a Roma, i due commissari hanno conseguito altresì il master di secondo livello in “Organizzazione e Politiche di Pubblica Sicurezza” presso la Luiss Guido Carli.

Si tratta di Noemi Bertolini, nata a Reggio nell’Emilia, classe 1997, dopo la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Parma, ha svolto tirocinio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia; Marco Manzo, nato a Gorizia, classe 1996, si è laureato in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Trieste. Dal luglio 2023 fino a giugno 2024 ha svolto il 17° Corso per Allievi Vice Ispettori presso l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato "R. Lanari" di Spoleto.

Dalla mattina della presa in forze, i Commissari neo assegnati sono stati accolti dal Questore, Delia Bucarelli, e dal personale incardinato presso la Questura, partecipando alla quotidiana riunione operativa. I nuovi funzionari saranno assegnati in potenziamento o in avvicendamento ad altro personale, al fine di consolidare l’efficienza operativa di diversi settori ed offrire risposte puntuali e adeguate alle esigenze della comunità biellese.

Infine, lascia la Questura di Biella il Commissario Capo Francesca Pescara Di Diana. Dopo due anni di servizio presso l’Ufficio di Gabinetto e l’Ufficio del Personale, il Commissario Capo andrà a ricoprire il ruolo di dirigente della Squadra Mobile presso la Questura di Aosta.