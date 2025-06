Prenota un test drive… e puoi vincere una Ford Puma Gen-E. No, non è uno scherzo VIDEO

Un test drive e un po’ di fortuna: è tutto ciò che serve per provare a vincere la nuova Ford Puma Gen-E o un anno intero a bordo della nuovissima Ford Explorer 100% elettrica. L’iniziativa è valida in tutta Italia, ma per chi vive in Valsesia c’è finalmente una novità importante: con l’apertura della nuova sede Nuova Assauto a Serravalle Sesia, oggi è possibile partecipare al concorso anche direttamente in zona, senza doversi spostare fino a Gaglianico.

Il concorso è semplice e alla portata di tutti: basta prenotare online un test drive di una vettura della gamma elettrica Ford, recarsi in showroom e completare la prova. Tutto qui. Una volta effettuato il test drive, si partecipa automaticamente all’estrazione finale che mette in palio una Puma Gen-E e un noleggio gratuito per un anno della nuova Explorer.

Un’occasione concreta non solo per provare le tecnologie più avanzate di casa Ford, ma anche per fare il primo passo verso la mobilità del futuro, senza impegno. Oggi è ancora più semplice partecipare grazie alla presenza di Nuova Assauto su tre sedi: lo storico showroom di Gaglianico, la sede di Aosta e, da poco, anche il nuovo punto vendita di Serravalle Sesia, aperto per servire al meglio tutta la zona della Valsesia.

Lo showroom di Serravalle è già operativo e accoglie i clienti con la possibilità di scoprire e provare da vicino i nuovi modelli Ford, affiancati dal nostro team di consulenti. Per partecipare al concorso è necessario prenotare il test drive online attraverso il sito ufficiale Ford, selezionando la sede di Gaglianico, attualmente attiva nel sistema di prenotazione. Anche chi si rivolge alla sede di Serravalle potrà essere accompagnato dal nostro staff nella gestione della prova, con tutta l’assistenza necessaria per accedere correttamente all’iniziativa.

Che si tratti della compatta e scattante Puma Gen-E o della spaziosa e tecnologica Explorer, il concorso è un’occasione concreta per scoprire da vicino il mondo Ford... con la possibilità reale di vincere la tua prossima auto nuova.

Partecipa ora al concorso e prova a portati a casa una nuova Ford gratis:

👉 nuovaassauto.com

👉 Oppure direttamente sul sito Ford.it, selezionando lo showroom di Gaglianico