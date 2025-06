Sostenibilità nella filiera turistico-culturale, la Camera di Commercio promuove un ciclo gratuito di seminari

Far conoscere e saper cogliere le opportunità legate alle pratiche di sostenibilità, stimolare percorsi di certificazione, adottare modelli e gestioni innovativi: è questo l’obiettivo del ciclo di seminari organizzato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte nell’ambito del progetto Interreg SustainEvents, di cui l’Ente camerale è capofila di parte italiana. L’iniziativa si rivolge a titolari, gestori, direttori e collaboratori di strutture ricettive e di attività turistiche, nonché a operatori turistici e organizzatori di eventi delle province di Biella, Novara, VCO e Vercelli, oltre che di Varese e del Canton Ticino.

I primi appuntamenti sono previsti in presenza, con date e sedi diverse per favorire la maggior partecipazione possibile: si partirà con l’incontro “La sostenibilità nel turismo e nella cultura: politiche, visioni e opportunità”, in programma lunedì 16 giugno presso la sede camerale di Baveno e martedì 17 giugno presso quella di Biella, con i medesimi contenuti e durata, dalle ore 14.30 alle 17. Per il secondo incontro, “Gli strumenti per la sostenibilità nella filiera turisticoculturale: introduzione alle certificazioni” i partecipanti potranno scegliere se iscriversi alla data del 30 giugno presso la sede di Baveno o a quella del 1° luglio presso la sede di Biella, sempre dalle ore 14.30 alle 17.

«La sostenibilità non rappresenta una semplice sfida, ma un vero e proprio imperativo per operare con consapevolezza e senso di responsabilità, anche in ambito turistico e culturale» commenta il presidente della Camera di Commercio, Fabio Ravanelli. «Non solo: una progettazione e una gestione consapevole degli eventi apre scenari di opportunità, anche nella raccolta di finanziamenti, che occorre però conoscere e saper cogliere. Per questo abbiamo pensato ad un percorso di formazione e accompagnamento per i nostri operatori, sostenendo in particolare lo sviluppo delle loro conoscenze e competenze. In autunno organizzeremo inoltre altri incontri online, più specifici e personalizzati sulle esigenze dei partecipanti che potranno essere propedeutici a un eventuale percorso di certificazione, finanziato dalla Camera di Commercio, nonché all’accesso alla nuova misura "Voucher certificazioni PMI per competitività e sostenibilità", recentemente approvata dalla Regione Piemonte, il cui bando è atteso in uscita nelle prossime settimane».

L’iscrizione degli operatori è gratuita, grazie al progetto SustainEvents, finanziato dal Programma Interreg VI-A Italia Svizzera 2021-27. Per iscriversi ai seminari occorre compilare il modulo online disponibile, unitamente al programma dell’iniziativa, sul sito camerale www.pno.camcom.it. Maggiori informazioni possono essere richieste alla Camera di Commercio (Servizio Promozione: promozione@pno.camcom.it – tel. 0323.912.833/834).