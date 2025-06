Scambio culturale con la Spagna: gli studenti spagnoli incantati da Biella e dalle sue bellezze nascoste

Nei mesi scorsi alcuni ragazzi spagnoli sono stati ospitati dalle famiglie di molti ragazzi del liceo Sella in seguito alla partecipazione di uno scambio culturale. Gli studenti hanno assistito alle lezioni che si sono tenute nel liceo, e hanno avuto l’occasione di partecipare a molte attività nel nostro territorio. Tra queste ricordo un tour di Biella con una guida che spiegava loro l’importanza dei monumenti e chiese più importanti della città. In aggiunta, i ragazzi spagnoli hanno potuto vedere la mostra degli scatti di Steve MCurry a Palazzo GromoLosa: anche in questo caso sono stati assisti da una guida che illustrava le fotografie. Io personalmente ho accompagnato la mia corrispondente a visitare il Ricetto di Candelo, spiegandole l’importanza che avuto nel corso della storia e che tutt’ora ha.



Ciò che mi é rimasto impresso da quest’esperienza é il fatto che gli adolescenti spagnoli sono rimasti impressionati dalla città di Biella: i giovani spesso si lamentano della cittadina poiché sostengano che ci siano poche opportunità e che sia monotona. In realtà, agli occhi dei ragazzi spagnoli appare una città fantastica con buoni mezzi di trasporto, fattore che nel loro paesino é poco considerato. Loro anno affermato che i servizi della loro città non sono curati tanto quanto lo sono i bar, i ristoranti, e le scuole di Biella.



Io stessa posso confermare quello che dicono in prima persona, poiché anche io ho avuto l’opportunità di partecipare a questo tipo di esperienza in Spagna.

Questo punto di vista dovrebbe far riflettere i cittadini biellesi a valorizzare ciò che il nostro territorio offre, e dovrebbe spingerci a conoscere in maniera più approfondita ciò che ci circonda, senza fermarci dalle apparenze, che in un primo impatto potrebbero essere negative!