Biella si è risvegliata con un nuovo entusiasmo, il Giro d’Italia ha acceso la città

Venerdì 30 maggio 2025, Biella ha vissuto una giornata straordinaria con la partenza della 19ª tappa del Giro d’Italia. Un evento attesissimo, che ha riempito il cuore della città di energia, colori e applausi. Le strade si sono trasformate in un grande abbraccio popolare: da Piazza Martiri a Corso del Piazzo, il passaggio dei corridori è stato accompagnato da un entusiasmo sincero e condiviso.

Un entusiasmo che ha trovato parole perfette anche nell’intervista rilasciata a NewsBiella.it dal due volte campione del mondo Paolo Bettini: “Il Giro d’Italia è un’opportunità, è la più grande festa popolare itinerante che abbiamo in Italia.” Una festa che, per un giorno, ha avuto Biella come protagonista assoluta. Non solo sport, dunque, ma un’occasione per accendere i riflettori su un territorio, sulle sue energie migliori, sulla sua capacità di accogliere e di emozionarsi insieme. Il Giro non è stato solo una competizione sportiva, ma una vera festa collettiva. Un momento di orgoglio e di ritrovata identità per una città che, negli ultimi mesi, ha saputo rimettersi in moto.

Già nelle settimane precedenti si respirava un’aria diversa: eventi come l’Adunata Nazionale degli Alpini e il Rally Lana Revival avevano dato segnali chiari di una Biella viva, pronta ad accogliere, capace di coinvolgere. Ma con il Giro protagonista assoluto, è arrivata la conferma: qualcosa è davvero cambiato. Non si è trattato solo di una somma di eventi, ma dell’espressione di una nuova mentalità. La città ha risposto con entusiasmo perché si è sentita coinvolta, valorizzata, parte di qualcosa di più grande.

La ricetta di questo rinnovato slancio? È fatta di più ingredienti: unità di intenti, superamento dei personalismi, idee forti, sviluppo e tanta professionalità. È la dimostrazione che, quando ci sono eventi di qualità capaci di parlare a tutti, le barriere si abbassano, la gente partecipa, si appassiona. Biella ha dimostrato di poter essere protagonista. Il Giro d’Italia ne è stato la scintilla, ma ora la fiamma va tenuta accesa. Serviranno continuità, visione e soprattutto collaborazione. Questo nuovo entusiasmo non va disperso: va coltivato. Biella è viva. E finalmente, lo sa anche lei.