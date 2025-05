AVIS Biella rinnova il Direttivo: Debora Itilia Fontanella è la nuova presidente

AVIS Provinciale Biella inaugura una nuova fase di impegno e servizi al territorio con il rinnovo del proprio Consiglio Direttivo per il quadrienno 2025-28. A guidare questo percorso di crescita e solidarietà è la neoeletta presidente Debora Itilia Fontanella pronta a mettere la propria esperienza al servizio dell’associazione e dell’intera comunità.

Al fianco della presidente collaborano i vicepresidenti Alberto Pernici e Luciano Rosso, la segretaria Angela Mastropierro e la tesoriera Bonello Roberta. Il Consiglio si completa con il prezioso contributo dei consiglieri: Antonino Barone, Bruno Bertazzo, Dino Logoteta, Anna Machetto, Ferruccio Brancalion, Marco Vivoli, Michele Montibelli, Nicoletta Fila Robattino, Silvio Peraga e Valeria Napolitano. Un gruppo deciso a lavorare in sinergia per potenziare la rete di donatori e sostenere la cultura del dono del sangue in tutto il Biellese.

Il passaggio di testimone rappresenta un momento fondamentale per la crescita di AVIS Provinciale Biella, da sempre in prima linea nell’incoraggiare la cittadinanza a donare in maniera costante e consapevole. L’obiettivo principale del nuovo Direttivo è consolidare la presenza dell’associazione sul territorio, promuovendo iniziative di sensibilizzazione ed eventi mirati a coinvolgere ogni fascia d’età. Si tratta di un impegno che va oltre la semplice raccolta di sangue, poiché mira a diffondere valori come l’altruismo, la partecipazione e la responsabilità civile.

Di particolare importanza è anche l’attenzione al coinvolgimento dei giovani. Con il supporto del nuovo Direttivo, si punta a far comprendere alle nuove generazioni il valore di una scelta responsabile e solidale come la donazione di sangue e di plasma.

Il rinnovamento del Consiglio Provinciale AVIS Biella, dunque, non è soltanto un avvicendamento di cariche, ma anche l’inizio di un percorso che si propone di avvicinare ulteriormente le persone ai valori fondanti dell’associazione. “Siamo pronti a lavorare sodo, fianco a fianco con i nostri volontari e con le istituzioni, ” conclude la presidente Fontanella, “per continuare a diffondere la cultura del dono e assicurare un futuro ancora più luminoso per la nostra associazione e per il territorio biellese.”