Il Giro d’Italia regala emozioni agli ospiti del Cerino Zegna FOTO

È stata una giornata indimenticabile quella vissuta oggi dagli ospiti della Residenza Cerino Zegna, in occasione del passaggio del Giro d’Italia. L’attesa per la celebre corsa ciclistica ha coinvolto tutti in un’atmosfera di festa e partecipazione, grazie a un vero e proprio evento organizzato con cura dal servizio di animazione della struttura, arricchito da musica, decorazioni e tanta allegria.

Gli animatori, affiancati dai preziosi volontari dell’associazione “Amici del Cerino Zegna”, hanno reso speciale ogni istante della mattinata. Già dalle 10, gli ospiti – con cappellini e magliette a tema – sono stati accompagnati a bordo strada, in un’area protetta e facilmente accessibile, per godersi in sicurezza l’attesissimo passaggio dei corridori. In prima fila, i residenti della struttura e di altri centri del Cerino Zegna, accompagnati per l’occasione, hanno tifato con grande entusiasmo.

Per rendere l’atmosfera ancora più colorata, sono state preparate sorprese in rosa: due biciclette dipinte a mano per l’occasione, fiocchi rosa e bandierine.

Questa iniziativa, come tutte quelle promosse dalla Fondazione e rese possibili grazie al lavoro degli operatori e dei volontari, nasce con l’obiettivo di offrire esperienze stimolanti e migliorare la qualità della vita degli ospiti, creando autentici momenti di socialità. Ancora una volta, la Fondazione ha saputo coinvolgere tutti in un’attività gioiosa e inclusiva, a misura di anziano.