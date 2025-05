Lauretana acqua ufficiale del Giro d’Italia anche nel 2025, Vietti: "Alleata ideale per gli sportivi" VIDEO

Lauretana anche quest'anno consolida una partnership importante che celebra i valori dello sport e del benessere, dopo aver già accompagnato i ciclisti nelle prime Grandi Classiche della stagione come la Strade Bianche, la Milano-Torino, la Tirreno-Adriatico e la Milano-Sanremo.

Lauretana, nota per essere l’acqua più leggera d’Europa grazie al residuo fisso di soli 14 mg/l, rappresenta l’alleata ideale per gli sportivi e per tutti coloro che desiderano uno stile di vita equilibrato, l'intervista a Giovanni Vietti, Presidente e Amministratore delegato di Lauretana SpA.