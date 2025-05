Tragedia alle Marmitte dei Giganti, un uomo perde la vita in acqua

L'intervento presso le Marmitte dei Giganti, nel comune di Premia, si è concluso purtroppo tragicamente con l'estrazione dall'acqua di un uomo annegato. L'allarme è stato lanciato intorno alle 13.15 di oggi, 25 maggio, dopo che due persone erano cadute in acqua nelle pozze sotto il ponte di Maiesso.

Un uomo risultava aggrappato a un tronco mentre il compagno risultava disperso. Sul posto è giunta via terra una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e una dei Vigili del Fuoco che congiuntamente hanno recuperato con manovre di corda la persona bloccata a mollo consegnandola in condizioni di ipotermia all'autoambulanza. Per il ritrovamento della salma è stato necessario l'intervento dei sommozzatori Vvf.