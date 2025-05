Insieme per Giocare, grande ritorno nel 2025: clima di festa e gare emozionanti a Gaglianico FOTO e VIDEO

Quasi 200 persone in totale, tra giovani e famiglie, hanno preso parte all'edizione 2025 di “Insieme per Giocare”, l'atteso evento realizzato da Genitori e Oltre, insieme al comune di Gaglianico. Un grande ritorno dopo la lunga pausa dettata dall'emergenza Covid. Dal 19 al 25 maggio si sono disputate grandi sfide per grandi e piccini, oltre a tornei e spettacoli. Questa mattina, dopo la sfilata per le vie del paese, le realtà in gara si sono riunite in piazza per festeggiare il gran finale dell'appuntamento. Poi, tutti al campo sportivo, dove si sono tenute le ultime prove in programma.

L'obiettivo dichiarato è far riscoprire il piacere della socialità e lo spirito festoso della comunità. A sfidarsi diversi gruppi, rappresentanti delle aree di Castello Pralino, Ex Residenti, Falciano, Piazza, Savagnasco e Tabbie. Sei squadre pronte a contendersi la vittoria finale, con gare di tiro alla fune, corsa coi sacchi, staffetta, giochi di squadra e individuali. Il nome dei primi assoluti si conoscerà ufficialmente nella serata di oggi. Dagli organizzatori sono giunti sentiti ringraziamenti ai volontari della Pro Loco, ai capigruppo e a tutti i partecipanti.