Scarpe da running: evoluzione dei prezzi e domanda di mercato dal 2022 al 2025

Le scarpe da running non sono semplicemente un accessorio sportivo, ma un elemento essenziale per garantire comfort, sicurezza e performance durante la corsa. La scelta del modello giusto può fare la differenza in termini di esperienza, influenzando non solo il comfort ma anche la prevenzione degli infortuni. Negli ultimi anni, il settore ha visto una crescita esponenziale, spinta dalla sempre maggiore attenzione verso uno stile di vita attivo e salutare.

Parallelamente all’aumento della domanda, si è registrata un’evoluzione significativa nei prezzi dei principali brand di calzature sportive. Innovazione tecnologica, ricerca sui materiali e strategie di mercato mirate hanno contribuito a delineare un quadro preciso dell’andamento dei costi tra il 2022 e il 2025.

Domanda di mercato: i brand più richiesti

I dati di mercato rivelano quali sono i brand di scarpe da corsa più richiesti tra il 2022 e il 2025. Secondo un'analisi di idealo.it, i prezzi e la domanda di scarpe da running hanno mostrato variazioni significative, influenzando le preferenze dei runner e la distribuzione delle quote di mercato:

Asics: 24,15% . Leader indiscusso del mercato, grazie a modelli che uniscono ammortizzazione e leggerezza, ideali per ogni tipo di runner.

Hoka: 12% . Crescita costante grazie all’attenzione al comfort e a tecnologie avanzate di ammortizzazione.

Nike: 11,17% . La continua innovazione nei materiali e nel design ha consolidato la sua posizione tra i più ricercati.

New Balance: 10,03% . Conosciuto per l’equilibrio tra comfort e performance, particolarmente apprezzato per i modelli da lunghe distanze.

Brooks Sports: 8,72% . Specializzato in calzature ad alte prestazioni, ha mantenuto una quota di mercato stabile.

Adidas: 8,54% . Innovazione e design all’avanguardia hanno caratterizzato l’offerta del brand tedesco.

Salomon: 8,12% . Un marchio che si distingue soprattutto nel trail running, grazie alla qualità dei materiali e alla resistenza delle suole.

Mizuno: 5,76% . Apprezzato per la leggerezza e la reattività dei suoi modelli, studiati per garantire un’ottima stabilità.

Saucony: 6,14% . Un brand che ha consolidato la sua presenza nel segmento outdoor, con modelli robusti e confortevoli.

La Sportiva: 5,36% . Riconosciuta per la qualità nelle scarpe da trail, particolarmente performanti su terreni tecnici.

I fattori che hanno influenzato l'andamento dei prezzi

L’aumento dei prezzi delle scarpe da running è stato influenzato da tre fattori principali:

Tecnologia e innovazione . I principali brand hanno investito nello sviluppo di tecnologie che migliorano l’ammortizzazione, la stabilità e la durata delle calzature. L’introduzione di suole con materiali avanzati e di sistemi di supporto innovativi ha determinato un incremento dei costi.

Materie prime di alta qualità . La scelta di materiali più resistenti, leggeri e sostenibili ha inciso sul prezzo finale. Marchi come Salomon e La Sportiva hanno puntato su materiali tecnici per garantire maggiore aderenza e resistenza.

Aumento della domanda globale . L’espansione del mercato della corsa ha contribuito a una crescita costante della domanda, soprattutto per i modelli di fascia alta. Questo ha spinto i brand a ottimizzare le loro collezioni, giustificando prezzi più elevati.

Prospettive per il futuro: verso un mercato sempre più tecnologico

Le previsioni per i prossimi anni indicano un continuo sviluppo tecnologico nel settore delle scarpe da running. Brand come Asics, Nike e Hoka stanno già lavorando su nuove tecnologie che promettono maggiore leggerezza, comfort e sostenibilità.

L’attenzione ai materiali riciclati e alla riduzione dell’impatto ambientale rappresenta una delle priorità per i produttori, che mirano a soddisfare le richieste di un pubblico sempre più consapevole.

Anche i marchi di nicchia come Saucony e La Sportiva stanno investendo in ricerca e sviluppo per potenziare le prestazioni dei modelli dedicati al trail running e alle lunghe distanze. L’aspettativa è che, entro il 2025, il mercato delle scarpe da running vedrà un incremento dell’offerta di modelli eco-friendly e tecnologicamente avanzati, mantenendo al contempo un posizionamento competitivo sul mercato.