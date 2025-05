Scontro tra due camion sull'A4, ci sono dei feriti

Intorno alle 15 di ieri, 20 maggio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sull'A4, al km 62, nel territorio di Villarboit, in direzione Torino, per un incidente stradale che ha visto coinvolti 2 autoarticolati.

Arrivate sul posto, le squadre hanno collaborato con i sanitari dell'elisoccorso per estrarre uno dei 2 occupanti, in seguito elitrasportato all' ospedale, mentre il secondo era ancora dentro l'abitacolo ma non incastrato.

Quindi hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dell'area interessata oltre a prestare assistenza al personale medico per caricare il secondo ferito. Presente sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale di Novara assieme al personale della viabilità autostradale.