"Senza le api non avremmo la frutta, la verdura, i cereali", l'importanza delle api spiegata dal Medico Veterinario Rosso Asl Biella VIDEO

"Le api domestiche, selvatiche e tanti altri insetti impollinatori sono fondamentali, sono responsabili di più del 70% dell'impollinazione. Quindi questo significa che senza di loro non potremmo avere la frutta, la verdura, i cereali. Danno si pensi, il 35% di tutto il cibo del pianeta, contribuiscono a una biodiversità del pianeta. E questo è importante, perché non dobbiamo pensare solo a biodiversità con gli animali più famosi, come leoni, orche, balene, perché anche le api nel loro piccolo fanno molto, hanno un peso e un'importanza mondiale per garantire la biodiversità del pianeta".

Queste le parole del Medico Veterinario Marilena Rosso, Asl Biella, che oggi 20 maggio, giornata mondiale delle Api, spiega quando questo insetto sia importante per il pianeta e quando sia dunque importante salvaguardarlo.