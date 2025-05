Musetti-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) -

Lorenzo Musetti a caccia della semifinale agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro sfida oggi, mercoledì 14 maggio, il tedesco Alexander Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Match duro per il toscano, fin qui impeccabile sulla terra rossa del Foro Italico e in uno splendido momento di forma dopo la vittoria degli ottavi contro il russo Daniil Medvedev. Ora Musetti se la vedrà con il numero due nel mondo.

La sfida tra Musetti e Zverev è in programma oggi, mercoledì 14 maggio, non prima delle ore 20.30. I due tennisti si sono affrontati in tre occasioni, con l'azzurro in vantaggio nei precedenti per 2-1. L'ultima sfida risale all'ottobre 2024, quando Musetti si impose sul cemento di Vienna in tre set. I primi due confronti diretti sono andati in scena sulla terra battuta, la stessa superficie del Foro Italico. Nel 2022, negli ottavi del Masters 1000 di Madrid, Musetti si è ritirato in avvio di secondo set dopo aver perso il primo. Lo scorso anno, nei quarti del torneo olimpico di Parigi 2024, l'azzurro ha avuto la meglio con un doppio 7-5.

Musetti-Zverev, così come tutti i match degli Internazionali d'Italia 2025, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire in streming sull'app SkyGo e su NOW.