Adunata a Biella, il grazie del Comune alla Polizia Locale: “Per l’impegno straordinario e l’esemplare professionalità”

L’amministrazione comunale di Biella desidera esprimere il più profondo e sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini della Polizia Locale che, in occasione della 96ª Adunata Nazionale degli Alpini, hanno garantito con straordinario impegno la sicurezza e il buon andamento dell’intero evento, contribuendo in maniera determinante alla sua perfetta riuscita.

In totale, sono stati impiegati oltre 90 agenti (con 30 mezzi e 2 motociclette), provenienti non solo da Biella, ma anche da numerosi altri comandi tra cui Torino, Genova, Verbania, Valtournenche, Vercelli, Arona e Alessandria. Tutti hanno operato con un forte senso del dovere e uno spiccato spirito civico, svolgendo turni intensivi da 12 ore, senza mai far venir meno la disponibilità, la professionalità e l’attenzione verso i cittadini e i visitatori.

Nel corso della manifestazione, che ha visto la presenza di migliaia di persone provenienti da tutta Italia, tra le altre cose, sono stati effettuati 30 accertamenti di natura commerciale, a conferma della costante attività di controllo e vigilanza portata avanti dagli agenti sul territorio. Il tutto in un contesto operativo che ha richiesto un presidio H24 per diversi giorni consecutivi.

“Il nostro grazie – dichiarano il sindaco Marzio Olivero e l’assessore alla Polizia Locale Giacomo Moscarola – va a ogni singolo agente impegnato in questi giorni straordinari. Hanno dimostrato dedizione, prontezza e una profonda consapevolezza del proprio ruolo al servizio della comunità. La loro presenza ha rappresentato un pilastro fondamentale per garantire la serenità e la sicurezza dei cittadini, degli alpini e di tutti i partecipanti all’evento. Un particolare ringraziamento va anche alle amministrazioni dei Comuni che hanno inviato i loro agenti a supporto. Senza il loro preziosissimo aiuto, la Polizia Locale cittadina non avrebbe potuto sostenere un simile carico di lavoro per l’esiguità del numero degli operatori”.

Un particolare plauso va anche alla grande sinergia che si è creata tra la Polizia Locale e tutte le altre forze dell’ordine presenti sul territorio – Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Protezione Civile – con cui si è lavorato fianco a fianco in un clima di massima collaborazione, condivisione e rispetto reciproco.

“L’Adunata degli Alpini – concludono Olivero e Moscarola – è stata un momento storico per la nostra città, un’occasione di orgoglio collettivo che ha mostrato il volto migliore di Biella: accogliente, organizzata, sicura. Il merito di questo successo va anche e soprattutto a chi ha lavorato con passione dietro le quinte, mettendo al primo posto il bene della comunità. La nostra gratitudine è profonda e sincera.”

Si è potuto contare anche sull’implementazione del sistema di videosorveglianza che ha permesso di controllare tutto il percorso della sfilata.