Vigliano, il consiglio comunale approva il Rendiconto 2024

Nella seduta del 23 aprile scorso, il consiglio comunale di Vigliano Biellese ha approvato il Rendiconto 2024. Il documento economico-finanziario fotografa lo stato di salute dell'Ente, evidenziando un indebitamento in continua diminuzione, a fronte di un costante aumento degli investimenti (per un totale di euro 3.590.106).

L'avanzo di amministrazione disponibile supera il milione di euro, per la precisione 1.511.536 euro, mentre quello complessivo ammonta a euro 5.643.940, di cui euro 3.726.467 sono gli accantonamenti. L'indebitamento, dal 2016 al 2024, registra una costante diminuzione: da euro 647.645 a 459.111; il dato rapportato agli abitanti è tra i più bassi di tutto il Biellese: sulle spalle di ogni viglianese pesa un debito di soli 66,95 euro, a fronte, ad esempio, dei 774,85 euro che gravano sui singoli abitanti del capoluogo laniero. Ancor più evidente il divario con Torino, dove, su ogni residente gravano ben 3.492 euro.

Le spese di investimento sono state pari a euro 2.066.302 (ovvero il 57,55% delle spese totali), derivanti da fondi regionali e dal PNRR. Anche nel 2024, l'amministrazione comunale non ha fatto ricorso all'accensione di mutui per finanziare gli investimenti. Tra gli investimenti, sono da ricordare, in particolare: il miglioramento dell'efficienza energetica e messa in sicurezza del Teatro Erios (euro 1.042.500); la messa in sicurezza del Villaggio Trossi e aree limitrofe (euro 1.445.000); della zona collinare e aree circostanti (euro 855.000); la nuova mensa della scolastica (401.000 euro); il rifacimento degli spogliatoi del campo sportivo comunale (230.000 euro). L'efficientamento energetico ha riguardato la palestra comunale e l'ufficio della Polizia Locale, con una spesa di 70mila euro. Infine, la sicurezza stradale: i nuovi passaggi pedonali illuminati sono costati 52mila euro.

Tra i progetti realizzati, da ricordare la manutenzione straordinaria di strade, vie, piazze e aree verdi per un totale di 414mila euro e la manutenzione del cimitero (50mila euro).L'amministrazione comunale ha erogato contributi per il sociale pari a 25mila euro (buoni spesa destinati ai nuclei familiari fragili) mentre alla Conferenza San Vincenzo, per il supporto alle famiglie più in difficoltà, sono stati trasferiti fondi per 21mila euro.Inoltre, sono stati erogati contributi anche per associazioni sportive, enti assistenziali, protezione civile, alpini, pro loco e parrocchie, che grazie all'aiuto del Comune riescono a portare avanti le loro svariate attività in tanti settori. L'amministrazione comunale è infine scesa in campo anche per fornire assistenza sul caro-bollette di energia e gas: per questi contributi sono stati utilizzati dal precedente avanzo di amministrazione ben 134.712 euro.