Adunata a Biella, un successo di popolo e valori: le dichiarazioni

Fratelli d’Italia esprime profondo orgoglio e gratitudine per il grande successo dell’Adunata Nazionale degli Alpini, che ha trasformato Biella e tutto il territorio provinciale in un punto di riferimento per l’Italia intera, richiamando migliaia di penne nere, cittadini e famiglie in un clima di autentico entusiasmo.

Andrea Delmastro, Sottosegretario alla Giustizia e deputato di Fratelli d’Italia, ha dichiarato: “Biella ha dimostrato di saper accogliere e valorizzare un evento che rappresenta il cuore pulsante dell’Italia migliore. Gli Alpini sono l’emblema della disciplina, del sacrificio e dell’amore per la Patria. Un’Italia forte si costruisce anche così: riscoprendo le nostre radici, onorando la nostra storia, e rendendo centrale il rispetto per chi ha servito la Nazione”.

Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte e assessore regionale, ha sottolineato: “A Biella è andata in scena una vera e propria invasione di valori: rispetto, onore, spirito, solidarietà. Gli Alpini ci ricordano chi siamo e dove vogliamo andare. In un tempo dove spesso si tenta di cancellare l’identità nazionale, questa Adunata ci ha restituito fierezza, appartenenza e la certezza che l’Italia è forte proprio quando si fonda sulla sua gente, sulle sue tradizioni e sulla consapevolezza del proprio valore”.

Davide Zappalà, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi che la nostra Biella abbia ospitato una manifestazione così sentita e imponente. Le Adunate sono un atto d’amore verso l’Italia anche perché sanno unire le generazioni in una festa unica e ricca di significato. Fratelli d’Italia è e sarà sempre al fianco di chi porta alto l’onore dell’Italia, dentro e fuori le istituzioni”.

Cristiano Franceschini, segretario provinciale di Fratelli d’Italia Biella, ha concluso: “Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo successo: le Forze dell’Ordine, gli Alpini, l'Esercito, la Protezione Civile e i volontari per l'organizzazione volta alla sicurezza dei partecipanti. E ovviamente grazie ai biellesi, che hanno dimostrato grande spirito di accoglienza: si tratta di un passo ulteriore verso la difesa e la promozione di quei valori che gli Alpini hanno incarnato in ogni passo dell'indimenticabile Adunata”.

Infine, una dichiarazione congiunta di Andrea Delmastro ed Elena Chiorino sulle forze dell'ordine: “Un ringraziamento speciale va a loro che, con straordinaria professionalità e spirito di servizio, hanno garantito che tutto si svolgesse in modo impeccabile e sicuro. Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria hanno svolto un lavoro eccellente, dimostrando ancora una volta che l’Italia può contare su donne e uomini dello Stato capaci, dediti e sempre al servizio dei cittadini e delle istituzioni”.