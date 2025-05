Adunata a Biella senza Giuliano Fighera, l'amico Roberto sfila con il suo cappello: “L'ho sentito vicino a me”

“È stato un momento toccante: sfilare per le vie della città con in mano il cappello del buon Giuliano. In alcuni momenti, l'ho sentito vicino a me”. A riportare le sue prime sensazioni Roberto Canova, penna nera e consigliere comunale di Cavaglià, da tempo immemore fraterno amico di Giuliano Fighera, il noto fotografo biellese mancato troppo presto il 14 febbraio 2023 all'età di 62 anni.

Ieri, nel corso dell'atto conclusivo dell'Adunata di Biella, ha percorso i punti principali del capoluogo proprio con il suo cappello. “L'accoglienza dei biellesi è stata notevole, tutti noi eravamo orgogliosi – spiega Canova – Ero felice ma allo stesso tempo triste perchè Giuliano non era qui con noi a festeggiare un traguardo storico per la nostra comunità. Non vederlo sulla scaletta a fianco delle tribune a immortalare quei momenti con la sua macchina fotografica mi ha addolorato parecchio. Insieme a me, altri amici che, ad ogni Adunata, ci si ritrovava per condividere momenti di gioia e aggregazione. Non preoccuparti Giuliano: il tuo ricordo resterà nei cuori di chi ti ha voluto bene”.