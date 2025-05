Adunata a Biella senza Giuliano Fighera, il ricordo: “Manca una persona cara come lui, vive nei ricordi degli amici”

Riceviamo e pubblichiamo:

“È una gioia per gli occhi vedere un'intera città, come Biella, e il nostro territorio sfilare per le vie del capoluogo di provincia. Manca, però, in questo clima di festa e profondo orgoglio, una persona cara come Giuliano Fighera. Era un amico di Microsolchi tanto da preparare e allestire la mostra del Ferragosto Andornese. In qualche modo, anche il buon Giuliano è presente a questa Adunata, così come nel ricordo del suo amico che ha avuto l'onore di portare il cappello alla sfilata”.