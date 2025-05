Andrea Adorno a Biella per l'Adunata: Medaglia d'Oro al Valor Militare, ha salvato i suoi commilitoni in Afghanistan VIDEO

Andrea Adorno Sergente Alpino Paracadutista nel 2014 è stato decorato della più alta onorificenza che un militare può ottenere, la Medaglia d'Oro al Valor Militare. Oggi è tra le 4 viventi in tutta Italia e nella giornata di oggi domenica 11 maggio era all'Adunata nazionale degli Alpini a Biella.

Questa la motivazione della Medaglia d’Oro: "Caporal Maggiore Scelto, Alpino paracadutista, nel corso dell'operazione "Maashin IV", mirata a disarticolare l'insurrezione afghana, conquistato l'obiettivo, veniva investito con la sua unità da intenso fuoco ostile. Con non comune coraggio e assoluto sprezzo del pericolo, raggiungeva d'iniziativa un appiglio tattico dal quale reagiva con la propria arma all'azione dell'avversario. Avvedutosi che il nemico si apprestava ad investire con il fuoco i militari di un'altra squadra del suo plotone, non esitava a frapporsi tra essi e la minaccia interdicendone l'azione. Seriamente ferito ad una gamba, manteneva stoicamente la posizione garantendo la sicurezza necessaria per la riorganizzazione della sua unità. Fulgido esempio di elette virtù militari". Bala Morghab (Afghanistan), 16 luglio 2010.