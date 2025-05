Biella, il grande giorno è arrivato: al via la 96° Adunata Nazionale

Ci siamo, il grande giorno è arrivato. Il sogno si è tramutato in realtà: oggi, venerdì 9 maggio, ha inizio a Biella la 96° Adunata Nazionale. Un momento tanto atteso da tutti gli Alpini e dall'intera comunità biellese che si appresta a vivere una tre giorni davvero indimenticabile.

La giornata odierna sarà scandita in diversi momenti: alle 9, cerimonia dell'Alzabandiera in piazza Duomo che apre ufficialmente le celebrazioni. Alle 9.15, in Piazza del Battistero, si svolgeranno gli onori ai Caduti, subito seguita dalla sfilata lungo via Italia e da un ulteriore momento di omaggio ai Caduti presso i Giardini Zumaglini. Poi tutti in via Lamarmora, ai Giardini Alpini d’Italia, per l’inaugurazione della Cittadella degli Alpini seguita da quella della Cittadella della Protezione Civile presso il Giardino Vittorio Emanuele II.

Il pomeriggio si anima con la sfilata dei vessilli, in partenza alle 18.30 da piazza La Marmora e si concluderà in piazza Duomo. Poco dopo si terrà la sfilata dei gonfaloni, del Labaro ANA, del vessillo della Sezione di Biella e della Bandiera di guerra, che parte da piazza Unità d’Italia per giungere anch’essa in piazza Duomo, e qui la giornata si chiuderà con il discorso di benvenuto del sindaco Marzio Olivero e con gli onori alla bandiera di guerra e ai gonfaloni, sempre in piazza Duomo.

Infine ricordiamo che dalla mezzanotte di venerdì fino alle 23 di domenica 11 maggio sarà attiva l’area pedonale alpina con divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata, in tutta l’area. Sarà consentito il rifornimento di merce ai mezzi accompagnati da documento di trasporto dalle 4 alle 7.