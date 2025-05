C'è chi arriva a Biella in treno, in camper, in auto o in furgone. Ma qualcuno ha scelto di utilizzare un mezzo speciale: da Candelo l'Ape Piola è pronta a partire fino al capoluogo di provincia per partecipare alla 96° Adunata Nazionale.

Come tutti gli anni, ci si sposterà su 3 ruote ma stavolta il viaggio sarà più breve del solito, a pochi chilometri dalle proprie abitazioni. L'emozione è palpabile e supererà sicuramente le precedenti edizioni.