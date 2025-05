Sinner e il 'rito' scaramantico: "Se non vado al bagno prima di giocare..."

(Adnkronos) -

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo agli Internazionali di Roma. Dopo la conferenza stampa del 5 maggio, il numero uno del tennis mondiale si è raccontato anche fuori dal campo, tra aneddoti e curiosità. "Un rito scaramantico prima delle partite? Normalmente vado sempre in bagno. Se non vado in bagno è un bel problema" ha detto Jannik con un sorriso in una breve intervista per i canali ufficiali Atp. Il fuoriclasse azzurro ha anche parlato della sua vita privata: "Single o fidanzato? Sono single".

Non solo il rito del bagno e la scaramanzia.

Jannik ha svelato alcune curiosità

, ma è anche tornato su temi già toccati in passato. Come un'ipotetica carriera lontana dal tennis ("Sarei rimasto nello sport, avrei fatto lo sciatore") o aspetti della sua personalità ("Tre aggettivi per descrivermi? Calmo, onesto e curioso").