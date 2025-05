E' sempre Cartabianca oggi non va in onda, "indisposizione" di Bianca Berlinguer

(Adnkronos) - Salta la puntata di questa sera di 'E' sempre Cartabianca', il talk show condotto da Bianca Berlinguer e in programma ogni martedì alle 21.20 su Rete4. Non si conoscono al momento i motivi del rinvio. Al posto della trasmissione, che avrebbe dovuto affrontare tra l'altro i temi del Conclave e dell'Ucraina, andrà in onda un film.

La puntata di questa sera di 'E' sempre Cartabianca' è saltata per una indisposizione della conduttrice Bianca Berlinguer. A confermarlo è la stessa giornalista all'Adnkronos: "Il programma salta perché non sto bene, ma non è nulla di grave".