Dall’Adunata all’impegno solidale: il messaggio delle sorelle di Moruzzo arriva a Biella FOTO

Gentile redazione, siamo tre sorelle di Moruzzo (UD), Michela, Gabriella e Fabiola. In occasione della 96^ Adunata degli Alpini a Udine, abbiamo realizzato una maglietta con la scritta “IO SONO FIGLIA DI ALPINO “ e grazie alla disponibilità dell’allora presidente della sezione di Udine De Franceschi Soravito Dante, abbiamo anche avuto la possibilità di far sfilare il cappello di nostro padre Enzo, alpino andato avanti. Quello che ci ha spinto a realizzare la maglietta, è stato il fatto che grazie a nostro padre siamo cresciute con i veri valori che contraddistinguono gli alpini, quali fratellanza, amicizia, solidarietà e aiuto verso il prossimo e siamo fortemente convinte che questi valori debbano essere ricordati, tramandati e valorizzati per le generazioni future.

Indossare una maglietta con su scritto “io sono figlia di alpino”, ci da un segno di appartenenza a questi valori pur non avendo fatto nessun percorso militare e ci rende orgogliose di mantenere vivo e presente lo spirito alpino che portiamo nel cuore.

In seguito all’ adunata, abbiamo avuto molte richieste su dove e come si potesse avere la maglietta e sinceramente non avremmo mai pensato suscitasse tanto stupore ed interesse, così dopo qualche giorno ( anche un po' scosse da quello che stava succedendo in Emilia Romagna) abbiamo pensato ad un’iniziativa benefica da destinare alle popolazioni alluvionate dell’Emilia. E così in collaborazione col capogruppo Germano Breda del Gruppo Alpini di Moruzzo (UD), appoggiate dalla sezione Alpini di Udine, dal presidente Dante Soravito de Franceschi, dall’ ANA nazionale e dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è partita la vendita solidale delle magliette.

A dicembre 2023 sono stati versati 1100,00 € a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione e a marzo 2025 ulteriori € 500,00 a loro favore. Le somme raccolte fino a maggio 2024 sono state destinate all'Emilia Romagna. Fino a dicembre 2024 abbiamo consegnato 220 magliette che sono andate in vari comuni italiani di queste provincie: Udine – Vicenza – Padova – Pordenone – Torino – Venezia – Roma – Trento – Gorizia – Cuneo – Pavia – Verona – Brescia – Biella – Monza Brianza – Arezzo – Como – Bergamo – Milano – Reggio Emilia – Belluno – Piacenza – Genova – Varese - Belgio … e anche in Massachusets America !! La nuova raccolta fondi verrà devoluta al ProgettoAutismo FVG (fondazione che si occupa di percorsi e assistenza per ragazzi e bambini autistici e le loro famiglie) con il sostegno e appoggio anche dell’attuale presidente Ermacora Mauro della sezione ana di Udine. Il nostro impegno è quello di trasmettere questi valori : solidarietà, coraggio, generosità, orgoglio, spirito di sacrificio e del dovere. Sono beni preziosi che contraddistinguono gli alpini e che devono essere tramandati alle nostre comunità e ancor di più ai giovani ed alle generazioni future. Lasciare un’eredità preziosa fatta di valori e sensibilità unici.

Maggiori informazioni si trovano sul nostro sito www.iosonofigliadialpino.it

E arriveremo anche a Biella! saremo in piazza Duomo sabato 10 maggio alle 18.