Un 'fuori programma' che avrebbe potuto avere conseguenze fatali. Per ragioni ancora da chiarire, un deltaplano è precipitato nella tarda mattina di oggi, venerdì 25 aprile, nella zona di Pont, nel Canavese.

Il pilota non è in pericolo di vita

Il pilota, subito soccorso, è stato elitrasportato al Cto di Torino. Per fortuna, pur essendo in condizioni serie, non rischia la vita: ha riportato un trauma cranico, ma è sveglio e per i sanitari non è stato necessario riservare la prognosi.