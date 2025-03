Biella, si cerca un gestore per il “Palapajetta”

Il Palazzetto dello Sport “Palapajetta” a Biella, rappresenta uno dei principali poli sportivi del territorio comunale. Progettato per rispondere alle esigenze di un’ampia gamma di discipline, si configura come un’infrastruttura polivalente in grado di ospitare sia attività agonistiche che amatoriali, con un'attenzione particolare alla promozione dello sport a livello giovanile, scolastico e dilettantistico.

E l’amministrazione comunale intende avviare un’indagine di mercato finalizzata alla formazione di un elenco di operatori economici da invitare a una successiva procedura negoziata, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione e conduzione della struttura sportiva.

La concessione avrà durata minimo 5 anni, decorrenti dalla data di consegna dell’impianto. Sono a carico del Concessionario gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria, custodia e manutenzione dell’impianto, oltre agli oneri gestionali che saranno specificati nel Capitolato nella successiva fase della procedura.

Il concessionario sarà tenuto a corrispondere al Comune un canone annuo per l’utilizzo dell’impianto, per l’intera durata della concessione, pari a € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) oltre IVA, quale corrispettivo per l’uso della struttura

Ciascun operatore economico potrà inviare la propria manifestazione di interesse unicamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@cert.comune.biella.it entro le ore 12:00 del giorno 16/04/2025

Per maggiori info consultare il sito del Comune di Biella