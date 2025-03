Biella si prepara all’Adunata degli Alpini: lungo il percorso della sfilata con newsbiella.it VIDEO

Biella si appresta ad accogliere l’Adunata degli Alpini, in programma dal 9 all’11 maggio. La città è già in fermento per l’evento, e il Comune, insieme agli enti competenti, ha definito la cosiddetta Area Pedonale Alpina: una zona in cui sarà possibile muoversi esclusivamente a piedi, salvo per i mezzi di soccorso. Questa restrizione sarà ancora più rigida nella giornata di domenica, quando avrà luogo la tradizionale sfilata.

Ma da dove partirà il corteo e quali saranno le strade coinvolte? Per scoprirlo, seguiamo l’itinerario insieme all’influencer Elvira Federico e Stefania Zorio.

In occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini a Biella, sono state organizzate diverse iniziative per valorizzare la città dal punto di vista scenografico, creando un’atmosfera unica per residenti e visitatori. Una delle principali iniziative è l’illuminazione serale di alcuni punti della città: via Italia, via Lamarmora e il Mucrone.

E proprio in questi giorni sono stati assegnati anche i posteggi agli ambulanti del settore alimentare e non che troveranno spazio nelle piazze cittadine.