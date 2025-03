Oltre 500 Alpini a Cossato nei giorni dell'Adunata: si valuta 2 notti bianche e “mercato” in via Mazzini (foto di repertorio)

Almeno 500 penne nere (ma il numero è destinato a salire nelle prossime settimane) saranno ospitate nel comune di Cossato nei giorni dell'Adunata Nazionale di Biella, in programma il 9, 10 e 11 maggio. Diversi gli incontri tenutisi tra il gruppo degli Alpini e l'amministrazione comunale per pianificare al meglio quei tre giorni.

A cominciare dall'accoglienza dei diversi gruppi che saranno alloggiati nelle palestre comunali del paese, all'oratorio dell'Assunta, nell'area verde della Spolina e nella zona del mercato coperto, dove sarà disponibile uno spazio dedicato al ristoro, aperto 24 ore su 24. Non solo: dai colloqui, è emersa la volontà di creare alcune iniziative a corollario degli eventi principali, in scena nel capoluogo di provincia. Non solo concerti che, da qualche settimana, stanno avendo un buon riscontro di pubblico e altri ne verranno nelle settimane a seguire.

In particolar modo, si sta valutando l'ipotesi di dar vita a due notti bianche lungo la via Mazzini nelle serate di venerdì e sabato. A ciò si dovrebbe aggiungere un'area “mercato”, allestito sempre nella strada principale di Cossato, con stand e bancarelle per la giornata di sabato. “Stiamo limando gli ultimi dettagli – afferma il capogruppo di Cossato e Quaregna Moreno Zanin – A giorni, arriverà la piena ufficialità del programma di eventi che si terrà in città nel corso dell'Adunata”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Enrico Moggio, specialmente per la “fattiva collaborazione tra Comune, Alpini e realtà commerciali. È stata significativa anche la risposta dei cittadini, con oltre 50 volontari pronti a collaborare e dare una mano in quella settimana”.