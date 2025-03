Dal Nord/Ovest, incidente stradale a Borgo Vercelli sulla SP 15 FOTO

Nel pomeriggio di oggi 21/03/25 dopo le ore 16 la squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di Vercelli è intervenuta in località Borgo Vercelli sulla SP 15 per un incidente stradale.

Arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno trovato una macchina capovolta su un fianco con all' interno una persona, uscita in autonomia dall' abitacolo è stata affidata ai sanitari della croce blu che l'hanno trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso, in seguito la vettura è stata messa in sicurezza.

Presente anche una pattuglia dei Carabinieri