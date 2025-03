MotoGp, qualifiche in Argentina: orario e dove vederle in tv

(Adnkronos) - Torna in pista la MotoGp. Oggi, sabato 15 marzo, si corrono le qualifiche del Gp d'Argentina, con la gara lunga in programma domenica 16 marzo. Alte le aspettative in casa Ducati, con Marc Marquez, ancora una volta il più veloce nelle libere di Termas de Rio Hondo, che cerca la doppietta dopo il trionfo in Thailandia, mentre Pecco Bagnaia, vuole riscattare un terzo posto che lo ha visto troppo distante dal compagno di squadra. Ancora assente per infortunio Jorge Martin, campione del mondo in carica.

Le qualifiche della MotoGp sono in programma oggi, sabato 15 marzo, alle ore 14.30. Le qualifiche saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport e saranno visibili anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.