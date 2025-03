Buona festa della donna da parte degli Alpini di Casapinta!

"Che sia buona per mille cose, per i mariti soprattutto, che vi guardino addosso un po' di più, per i bambini ancora, alle nonne di più ancora, e i bisnonni, auguri, auguri, auguri. E come l'anno scorso proviamo anche a cantare..."

Ed ecco gli Alpini che fanno gli auguri sulle note di..."La colpa fu" di Claudio Villa